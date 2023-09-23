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Spor

Galatasaray-Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan RAMS Başakşehir-Galatasaray maçında VAR hakemi olarak Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak.

IHA23 Eylül 2023 Cumartesi 13:01 - Güncelleme:
Galatasaray-Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında hakem Kadir Sağlam'ın yöneteceği RAMS Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasında VAR'da Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir ile Galatasaray bugün saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'da karşılaşacak. Bu müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Hakan Yemişken yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak. Mücadelede VAR'da Mustafa Öğretmenoğlu, AVAR'da da Hakan Ceylan ile Mustafa Emre Eyisoy görev alacak.

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