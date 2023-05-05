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Spor

Galatasaray, Başakşehir mesaisini sürdürüyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33.haftasında deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

AA5 Mayıs 2023 Cuma 22:00 - Güncelleme:
Galatasaray, Başakşehir mesaisini sürdürüyor
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 8 Mayıs Pazartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Galatasaray hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman dinamik ısınma sonrası iki grup halinde yapılan 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Galatasaray bu sezon çıktığı 30 resmi maçta 22galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 70 puan ile Süper Lig'de 1. sırada bulunuyor. En yakın rakibi Fenerbahçe ise 67 puan ile 2. sırada yer alıyor.

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