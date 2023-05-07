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Spor

Galatasaray, Başakşehir mesaisini tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak olan Galatasaray maç hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

IHA7 Mayıs 2023 Pazar 20:21 - Güncelleme:
Galatasaray, Başakşehir mesaisini tamamladı
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 33. haftasında yarın saat 20.00'de Nef Stadyumu'nda Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Galatasaray bu sezon çıktığı 30 resmi maçta 22 galibiyet,4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 70 puanla Süper Lig'de 1. sırada yer alıyor.

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