Galatasaray-Başakşehir mücadelesinin VAR hakemi Özgür Yankaya oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalde bu akşam Galatasaray'ın sahasında oynayacağı Başakşehir mücadelesinin VAR hakemi Özgür Yankaya olacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, bu akşam 20.30'da Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Mustafa Sönmez yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak. AVAR'da ise Onur Özütoprak ve Kerem Ersoy bulunacak.