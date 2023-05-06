Galatasaray, Başakşehir'e hazırlanıyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 8 Mayıs Pazartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Antrenman öncesinde Belçikalı futbolcu Dries Mertens'in doğum günü kutlandı.

Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de yoluna lider olarak devam eden Galatasaray, Başakşehir maçını kayıpsız atlatmak istiyor.