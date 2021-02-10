Galatasaray Başantrenörü Ekrem Memnun: Bu mücadele kimse için kabul edilemez

10 Şubat 2021 Çarşamba 21:37 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 21:37

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, ING Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkim Spor'a yenildikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın başantrenörü Ekrem Memnun'un açıklamaları şu şekilde:

"Çok üzücü bir mağlubiyet aldık. Çok kötü oynadık. Çok kırılgan bir yapımız var. Galatasaray Basketbol Takımı sahada bu şekilde mücadele edemez, bu şekilde oynayamaz. Yenmek yenilmek her zaman olur; ama bu oyun, bu mücadele kimse için kabul edilemez. Galatasaray Spor Kulübü bunun gereğini, oturup konuşup yapacaktır. Bu durum böyle sürmeyecek. Bir tek bunu söyleyebiliriz."