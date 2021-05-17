Galatasaray başkan adayları Metin Öztürk, Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu'dan Terim'e destek

AA 17 Mayıs 2021 Pazartesi 19:43 - Güncelleme: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 19:43

Sarı-kırmızılı takımın başında 8 Süper Lig, 1 UEFA Kupası, 3 Türkiye Kupası ve 4 TFF Süper Kupa kazanan Fatih Terim'in sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek. Galatasaray Kulübünde 29 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan olağan seçimli genel kurul, ertelenmesinin ardından camiada yeni sezon planlamalarının ve transferlerin geç kalacağı endişesi doğdu.

Galatasaray taraftarları sosyal medyada "#FatihTerimetamyetki" etiketini kısa sürede en çok konuşulanlar listesinde zirveye taşıdı. Sarı-kırmızılı kulübün başkan adayları da Fatih Terim ile yola devam edilmesi gerektiğini belirten açıklamalar yaptı.

Süper Lig'in son haftasında oynanan ve şampiyonluğun averajla kaçırıldığı Yeni Malatyaspor maçı sonrasında Twitter hesabından açıklama yapan Metin Öztürk, "Saygıdeğer Galatasaray ailesi, Fatih hocamızı az önce dinledik. Her şeyin farkındayız. Galatasaray'ın sorunlarını kökten çözmeye geliyoruz. Ne hocamız ne de camiamız üzülsün. Çoğu bitti azı kaldı. Daha güçlü Galatasaray için hazırız." ifadelerini kullanarak Terim'e destek verdi.

Öztürk, Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu'nun bugün yaptığı açıklamaların ardından, "Diğer başkan adaylarının da Fatih hocamızla ilgili, bizimle aynı sağduyuya sahip olduklarını öğrenmekten mutluluk duyuyoruz." paylaşımında bulundu.

BURAK ELMAS'TAN YÖNETİM KURULUNA DİLEKÇE



Burak Elmas, yönetim kuruluna yazdığı dilekçede yeni yönetimin göreve başlayacağı tarihe kadar futbolla ilgili kararları Fatih Terim'in vermesini talep etti.

Dilekçesinde seçimlerin haziran ayı içinde yapılacağının aşikar olduğunu aktaran Elmas, şunları kaydetti:

"Yeni yönetimin seçimi ve işe başlamasına kadar geçecek olan süre, özellikle futbol takımımızın sezon planlaması açısından hayati önem taşımaktadır. Mevcut oyuncu kontratlarının uzatılması, yenilenmesi ve/veya feshi ve 2021-2022 sezonuna yönelik takım planlaması adına yapılacak transfer görüşmeleri için acil bir eylem planı gerekmektedir. Seçimlerin ertelenmesi, Galatasaray'ın yüksek menfaatlerini sekteye uğratmaya sebep olmamalı, ancak bir ortak akıl ve plan çerçevesinde hızla hareket edilmelidir. Dolayısıyla seçimler yapılıp yeni yönetim işe başlayana kadar futbol ile ilgili süreç ve alınacak kararlarda (her ne kadar mukavelesi 31 Mayıs 2021'de sona erecek olsa da) mevcut teknik direktörümüz ve divan kurulu üyemiz Sayın Fatih Terim'in rehberliğinde çalışılması en doğru ve güvenilir yol olacaktır. Seçim takvim ve çalışmalarının Galatasaray'ın yüksek menfaatlerinin ve başarısının önüne geçmemesi adına, yarınki yönetim kurulu toplantısında konuyu ivedilikle değerlendirmenizi ve gerekli kararları almanızı öneriyorum."

HAMAMCIOĞLU'NDAN ORTAK DEKLARASYON ÇAĞRISI



Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu da diğer başkan adaylarını seçilmeleri durumunda Fatih Terim ile çalışacaklarını ifade edecekleri bir ortak deklarasyona imza atmaya çağırdı.

Eşref Hamamcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Seçimlerin Fatih Terim'in kontratının bitimi sonrasında yapılacak olması nedeniyle transfer ve kamp sürecinin kayıpsız geçmesi için bütün başkan adaylarının -kim kazanırsa kazansın- Fatih Terim ile yola devam edeceklerinin ifade edileceği ortak bir deklarasyona imza atmaları yönünde çağrıda bulunuyorum." ifadelerine yer verdi.