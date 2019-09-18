28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6683
  • 6,2667
  • 274.465
  • 101772
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan Ali Koç'a cevap

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Twitter hesabından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a cevap verdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Galatasaray ve Fatih Terim hakkında söylediği sözlere ilk cevap Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan geldi.
 
Yusuf Günay, Twitter hesabından ''Rekabette geri kalmanın çaresizliği!'' paylaşımında bulundu.
 
ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?
 
Fatih Terim'in neden bu kadar sicilinin kabarık olduğunun sorgulanması gerektiğini ifade eden Ali Koç, "Onların fıtratında olan bir şey (Galatasaray, Fatih Terim). Dünya neler konuşuyor, biz neler konuşuyor. Bizim ülkemizde yok efendim tweet 19:05'te atılmış. Biz şunu konuşalım; bir teknik adamın sicili neden bu kadar bozuktur, neden bu kadar çok ceza alır? Bunları konuşmuyoruz. Bizim üzerinde durmamız gereken şeyler çok daha farklı ama bizde bir kavga gürültü devam ediyor" dedi.
 

Köpek balığı saldırısını drone ile engelledi! İşte o anlar...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Trump'tan ABD Hazine Bakanlığı'na 'İran' talimatı

Trump'tan ABD Hazine Bakanlığı'na 'İran' talimatı

Liberya'da ilkokulda yangın faciası: 30 çocuk hayatını kaybetti

Liberya'da ilkokulda yangın faciası: 30 çocuk hayatını kaybetti

Metin Topuz hakkında karar

Metin Topuz hakkında karar

Ali Koç'tan Fatih Terim'e olay sözler!

Ali Koç'tan Fatih Terim'e olay sözler!

Tuzla'da yanan fabrikada patlama: Yaralılar var

Tuzla'da yanan fabrikada patlama: Yaralılar var

Selçuk Bayraktar açıkladı! Akıncı'nın ilk uçuş tarihi belli oldu

Selçuk Bayraktar açıkladı! Akıncı'nın ilk uçuş tarihi belli oldu

Arabasına erik çekirdeği atan çocuğu dövdü, savunması pes dedirtti

Arabasına erik çekirdeği atan çocuğu dövdü, savunması pes dedirtti

TEKNOFEST'te nefesleri kesti: Böyle görüntülendiler

TEKNOFEST'te nefesleri kesti: Böyle görüntülendiler
 

POPÜLER HABERLER

Köpek balığı saldırısını drone ile engelledi! İşte o anlar...

Köpek balığı saldırısını drone ile engelledi! İşte o anlar...

Kaçak kazıda bulundu! MS 6'ncı yüzyıla ait

Kaçak kazıda bulundu! MS 6'ncı yüzyıla ait

Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan 25 futbolcu

Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan 25 futbolcu

İlk kez geçen yıl görülmüştü... İstila ettiler

İlk kez geçen yıl görülmüştü... İstila ettiler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA