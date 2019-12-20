20.12.2019 14:59 - Güncelleme: 20.12.2019 14:59

Yusuf Günay, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Kulübe kayyum atanması için açılan bir davanın olduğunu aktaran Günay, şunları kaydetti:

"Aslında göreve geldiğimizden beri her gün olağanüstü bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Yeni bir dava açıldı. Bu davada medeni kanunun 75. maddesine göre Galatasaray'ı seçime götürmek üzere bir kayyum atanması talep ediliyor. Ne yazık ki böyle bir dava açılmış durumda. Ancak kayyum atanmasının şartları medeni kanunun 75. maddesi çerçevesinde oluşmuş değil. Çünkü şu an yönetim kurulu üyelerimizin almış olduğu tedbir kararları var. Bunlar yürürlüktedir. Böyle bir şey söz konusu değil. Ancak maalesef bazı arkadaşlarımız, bu konuda çaba sarfetmekten ve yönetimi meşgul etmekten vazgeçmiyorlar."