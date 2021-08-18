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Spor

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan çok sert Marcao sözleri

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Marcao'nun takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırdığı olayla ilgili ilk kez konuştu.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 15:52 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 15:54
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao ile ilgili GSTV'ye konuştu.

Burak Elmas'ın açıklamaları şöyle:

"AİLE İÇİNDE GEREKEN CEZAYI VERECEĞİZ"

"Bu bir aile meselesidir. Tek sıkıntısı canlı yayında ekrana gelmiş olmasıdır. Oyuncumuz zaten bu konuda gerekli açıklamayı yaptı. Biz teknik direktörümüzle, takım kaptanlarımızla görüşerek aile içinde gereken cezayı vereceğiz."

"KİMSE GALATASARAY ÜZERİNDEN RACON KESMEYE KALKMASIN"

"Başka kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye, reyting kasmaya çalışmasın. Bunu yapmayı çalışanları şiddetle uyarıyorum."

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