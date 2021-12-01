Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan transfer açıklaması

1 Aralık 2021 Çarşamba 13:49 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 13:49

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, medya mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Elmas transferin iki önemli gündem maddesi Kerem Aktürkoğlu için, ""Kerem Aktürkoğlu ile sözleşme yenilemek üzereyiz. Sözleşmesinde çıkış maddesi bulunmuyor" dedi.

MOHAMED'İN BONSERVİSİ ALINACAK MI?

Elmas, Mostafa Muhammed için de, "Mostafa Mohammed için Aralık sonuna kadar opsiyonumuz var. Galatasaray'da kalmak için istekli. Bu kulüpte kim oynamak istemez?" açıklamasını yaptı.

GEDSON'UN DURUMU...

Galatasaray başkanı Gedson transferi için de, "Gedson'un bize olan ilgisi ortada. Listemizde yer alan başka oyuncular da var. Ocak ayında gerekli hamleleri yapacağız. Gedson olmazsa başkası olur" ifadelerini kullandı.