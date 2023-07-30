Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni transferler için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.



RAMS Park'ta düzenlenen imza törenine taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

"EN ÇOK KISKANILAN KULÜBÜZ"



Başkan Özbek açıklamasında; "Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyon olmak anca Cumhuriyet'in yüzü olan Galatasaray'a yakışırdı demiştik. Sizin desteğiniz ile bugün Türkiye'nin en çok kıskanılan ve gıptayla bakılan kulübü Galatasaray olmuştur. Bizim yerimiz, Avrupa'nın tepesi. Amacımız, Galatasaray'ı yeniden Avrupa'nın zirvesine çıkarmak. Türkiye'nin ilklerini başarmış Galatasaray'a zirvede olmak her zaman yakışmıştır, bundan sonra da yakışacaktır. Türk olmayan takımları birer birer yeneceğiz." dedi.

MAURO ICARDİ'NİN MAAŞINI AÇIKLADI



Dursun Özbek; "Mauro Icardi, 40 milyon Euro'luk maaşı reddetti. Bizim 10 milyon euro'luk teklifimizi kabul etti, bunun 4 milyon Euro'sunu sponsorlar karşılayacak. Başarılı geçen sezonun ardından bir plan dahilinde çalışmalarımıza devam ediyor. Hamlelerimiz sadece ülkemizde değil tüm dünyada ilgiyle takip ediliyor. Kendisi bu konularda isminin geçmesini istemese de Erden kardeşim ve Nef Ailesi başta olmak üzere tüm sponsorlarımız, imkansız deneni başarmak için yanımızda oldular. Sağ olsunlar, var olsunlar." sözlerini ifade etti.