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Spor

Galatasaray, Batuhan Şen'i Fatih Karagümrük'e kiraladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da genç kaleci Batuhan Şen ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalandı ve bir sezonluğuna Fatih Karagümrük'e kiralandı.

IHA9 Ağustos 2022 Salı 19:50 - Güncelleme:
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Galatasaray, genç kaleci Batuhan Şen'in sözleşmesini 4 yıl daha uzattığını açıkladı. Batuhan, 2022-2023 sezonunda Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giyecek.

23 yaşındaki kaleci Batuhan Şen, sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesini 4 yıl daha uzattı. Galatasaray, sözleşme detayı ile ilgili Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Batuhan Ahmet Şen'in sözleşmesi 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

KARAGÜMRÜK'E KİRALANDI

Batuhan Şen, 2022-2023 sezonunda 1 yıl kiralık olarak Fatih Karagümrük forması giyeceği açıklandı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Karagümrük'e hoş geldin Batuhan Şen. Galatasaray'dan 23 yaşındaki kaleci Batuhan Şen'i kiralık olarak kadromuza kattık. Çeşitli yaş kategorilerinde 28 kez A Milli Takım forması giyen başarılı kaleci, kariyerinde Menemenspor ve Hekimoğlu takımlarında da forma giydi. Yeni sezonda Karagümrük forması giyecek Batuhan Şen'e hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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