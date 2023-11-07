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Spor

Galatasaray-Bayern Münih maçına Portekizli hakem

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile yarın akşam oynayacağı maçı yönetecek isim belli oldu. Karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Antonio Emanuel Carvalho Nobre düdük çalacak.

AA7 Kasım 2023 Salı 15:15 - Güncelleme:
Galatasaray-Bayern Münih maçına Portekizli hakem
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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında yarın deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile yapacağı maçı Portekizli hakem Antonio Emanuel Carvalho Nobre yönetecek.

Galatasaray Kulübünden alınan bilgiye göre, Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Nobre düdük çalacak.

Nobre'nin yardımcılıklarını Pedro Nuno De Sa Martins ile Paulo Ricardo Duarte Bras üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Andre Filipe Domingues Narciso olacak.

Nobre, A Milli Futbol Takımı'nın geçen sene UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg'u 2-0 yendiği karşılaşmayı da yönetmişti.

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