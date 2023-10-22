İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2023 Pazar / 8 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,9473
  • EURO
    29,6631
  • ALTIN
    1780.41
  • BIST100
    7510.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray-Bayern Münih maçının hakemi belli oldu
Spor

Galatasaray-Bayern Münih maçının hakemi belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Bayern Münih maçını İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.

22 Ekim 2023 Pazar 11:30 - Güncelleme:
Galatasaray-Bayern Münih maçının hakemi belli oldu
ABONE OL

Galatasaray-Bayern Münih maçının hakemi belli oldu.

Galatasaray-Bayern Münih maçında, İtalyan hakem Davide Massa düdük çalacak.

Alman ekibiyle karşılaşacak sarı kırmızılı takım, Okan Buruk için uğurlu hakem...

Massa, Okan Buruk'un Başakşehir ile Manchester United'ı 2-1 mağlup ettiği maçta düdük çalmıştı.

Galatasaray ile Bayern Münih 24 Ekim Salı günü karşı karşıya gelecek.

Davide Massa'nın daha önce yönettiği maçlar;

Başakşehir 2-1 Manchester United

Moldova 0-4 Türkiye

Türkiye 4-0 Bulgaristan

Türkiye U21 0-1 Hollanda U21

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.