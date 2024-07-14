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Spor

Galatasaray, Bayern'in yıldızına talip oldu!

Sağ bek bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray, Bayern Münih'te forma giyen Noussair Mazraoui'yi gündemine aldı.

14 Temmuz 2024 Pazar 23:05 - Güncelleme:
Galatasaray, Bayern'in yıldızına talip oldu!
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Galatasaray, Bayern Münih'ten ayrılmak isteyen Noussair Mazraoui ile ilgilenmeye başladı.

Sport Bild'de yer alan habere göre; Josip Stanisic, Joshua Kimmich ve Sacha Boey'in varlığı nedeniyle Bayern Münih'in sağ bek rotasyonunda 4. sıraya düşen Mazraoui, ayrılık talebini Bayern Münih yönetimine iletti. Bayern Münih de yeterli teklifin gelmesi halinde ayrılabileceğini Faslı yıldıza iletti.

Galatasaray, Bayern Münih'ten ayrılması kesinleşen Mazraoui ile ilgilenmeye başladı. İlk temasların başladığı vurgulanırken Mazraoui'nin bonservisi için Bayern Münih'in ne kadar ücret belirlediğine dair bir detay verilmedi.

Ajax altyapısından yetişen ve 2022 yazında bedelsiz olarak Bayern Münih'e transfer olan Mazraoui, geçen sezon oynadığı 29 resmi maçta 4 asist yaptı.

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