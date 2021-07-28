28 Temmuz 2021 Çarşamba 14:32 - Güncelleme: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 14:33

Transferde hızlanan Galatasaray, bir ismi daha kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar bir süredir temaslarını sürdürdüğü Alanyaspor'un genç futbolcusu Berkan Kutlu transferinde mutlu sona ulaştı. A Spor'un haberine göre; Alanyaspor'daki takım arkadaşlarıyla vedalaşacak olan Berkan, 29 Temmuz Perşembe günü Galatasaray'ın kampına katılacak.

GALATASARAY'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI!

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, transferle ilgili olarak açıklamada bulundu. A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin transfer sorusunu cevaplayan Epözdemir, "Nasipse olur" yanıtını verdi.