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Spor

Galatasaray Berkan Kutlu transferini bitirdi

Transfer döneminin hızlı takımı Galatasaray, Alanyaspor'un genç orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'yu da kadrosuna kattı.

28 Temmuz 2021 Çarşamba 14:32 - Güncelleme: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 14:33
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Transferde hızlanan Galatasaray, bir ismi daha kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar bir süredir temaslarını sürdürdüğü Alanyaspor'un genç futbolcusu Berkan Kutlu transferinde mutlu sona ulaştı. A Spor'un haberine göre; Alanyaspor'daki takım arkadaşlarıyla vedalaşacak olan Berkan, 29 Temmuz Perşembe günü Galatasaray'ın kampına katılacak.

GALATASARAY'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI!

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, transferle ilgili olarak açıklamada bulundu. A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin transfer sorusunu cevaplayan Epözdemir, "Nasipse olur" yanıtını verdi.

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