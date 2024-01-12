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Spor

Galatasaray, Berkan Kutlu'nun lisansını çıkardı

Galatasaray, Genoa'da kiralık olarak forma giyen Berkan Kutlu'yu takıma geri çağırdı ve başarılı orta sahanın lisansını çıkardı.

12 Ocak 2024 Cuma 10:40 - Güncelleme:
Galatasaray, Berkan Kutlu'nun lisansını çıkardı
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Bu sezon orta sahadan istediği verimi alamayan Galatasaray, flaş bir karar aldı.

Sarı kırmızılı takım, Genoa'da kiralık olarak forma giyen Berkan Kutlu'yu takıma geri çağırdı.

LİSANSI ÇIKARILDI

Galatasaray, başarılı orta sahanın lisansını da resmen çıkardı. 25 yaşındaki orta saha, kısa süre içinde sarı kırmızılı takıma katılacak.

SEZON BAŞINDA KİRALANDI

Sezon başında Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi elemelerine, hatta ilk 2 hafta Süper Lig maçlarına çıkan Berkan, ayrılık kararı almış ve Genoa'ya kiralanmıştı.

FAZLA SÜRE ALAMADI

Toplam 6 lig maçında 193 dakika, 2 de kupa mücadelesinde 136 dakika görev alan Berkan Kutlu, gol ya da asist üretemedi.

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