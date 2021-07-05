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Spor

Galatasaray Berkan Kutlu'yu istedi Alanyaspor cevap verdi

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Galatasaray'ın bonservis bedelini sorduğu Berkan Kutlu için 3 milyon euro cevabını verdi.

5 Temmuz 2021 Pazartesi 00:38 - Güncelleme: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 00:38
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Galatasaray, Fatih Terim'in listesi dahilinde transfer çalışmalarını sürdürürken, yerli oyuncular için girişimlerine devam ediyor.

TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nden Barış Alper Yılmaz ile anlaşan ve daha öncesinde Aytaç Kara ile Alpaslan Öztürk transferlerini bitiren Galatasaray, Alanyaspor ile geçtiğimiz sezon başarılı bir performans ortaya koyan orta saha oyuncusu Berkan Kutlu için de ilk temasını gerçekleştirdi.

3 MİLYON EURO BONSERVİS TALEBİ

Alanyaspor yetkilileriyle transferi görüşen sarı-kırmızılılar, 3 milyon euroluk bonservis bedeli talebi sonrasında düşünmek için süre istedi.

İsviçre'de yetişen ve geçen sezon başında Sion'dan bedelsiz Alanyaspor'a gelen Berkan, 42 maça çıkarken 3 gol, 2 asist yaptı.

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