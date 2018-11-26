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Galatasaray, Beşiktaş deplasmanı öncesi son antrenmanını statta yapacak

Galatasaray Kulübü, Beşiktaş deplasmanı öncesi son antrenmanın statta taraftara açık yapılacağını duyurdu.

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İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:
 
Galatasaray, şampiyonluk yolunda bir kez daha taraftarı ile buluşuyor. Takımımız deplasmanda oynanacak Beşiktaş karşılaşması öncesinde, 1 Aralık Cumartesi günü son antrenmanını taraftara açık olarak saat 19.05’te Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleştirecek.
 
Biletler GSSTORE’larda
 
- Taraftarlarımız 28 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında İstanbul'daki GSSTORE'lardan yapacağı minimum 19.05 TL'lik alışverişle antrenmanı tribünden izleme hakkına sahip olabilecek.
 
- Galatasaray Stadyum Müzesi ve stat turu bileti alan taraftarlarımız da 1 Aralık Cumartesi günü yapılacak antrenmanı takip edebilecek.
 
- Kombineler taraftara açık antrenmanı izlemek için geçerli olacak. (VIP dahil)
 
- Kombine sahibi taraftarlarımız da 1 Aralık Cumartesi günü gerçekleşecek antrenmanı izleme şansı yakalarken dileyen kombine sahipleri dilerlerse bir başka kişiye ya da kulübe (ücretsiz) hakkını devredebilecek.
 
- Kombine sahipleri, kombinesinin bulunduğu tribünde, yerler numarasız olarak katılım sağlayabilecek.
 
- Yerler numarasız olacak.

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