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Spor

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Filistin'e destek

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde İsrail'in Gazze'deki Filistin halkına yönelik saldırıları sebebiyle Filistinlilere destek verildi.

21 Ekim 2023 Cumartesi 19:34 - Güncelleme:
Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Filistin'e destek
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yapılan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde İsrail'in Gazze'deki Filistin halkına yönelik saldırıları kınandı.

Ligin 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getiren derbi, RAMS Park'ta oynandı.

Müsabaka öncesinde iki takım oyuncuları seremoniye Türkiye Futbol Federasyonunun hazırlattığı "Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz." pankartıyla çıktı.

Oyuncular, siyah bant takarken İstiklal Marşı'nın okunmasından önce Filistin'de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Bu sırada Beşiktaş taraftarları da "Çarşı savaşa karşı." pankartı açtı.

  • Galatasaray-Besiktas derbisi
  • Filistin destegi
  • Gazzedeki saldirilar

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