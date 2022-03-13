Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kar beklenmiyor

IHA 13 Mart 2022 Pazar 12:40 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 12:40

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ebedi dost, ezeli rakipler kozlarını soğuk bir havada paylaşacak.

Bu hafta İstanbul'da etkisini gösterenGün içinde kar ve karla karışık yağmur beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre, maç saatindeNem oranın ise yüzde 94 olacağı belirtildi.