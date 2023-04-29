İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2023 Cumartesi / 9 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4529
  • EURO
    21,4358
  • ALTIN
    1244.75
  • BIST100
    4617.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, Beşiktaş derbisine hazır
Spor

Galatasaray, Beşiktaş derbisine hazır

Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde deplasmanda derbide Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maçın hazırlıkları tamamlandı.

AA29 Nisan 2023 Cumartesi 14:15 - Güncelleme:
Galatasaray, Beşiktaş derbisine hazır
ABONE OL

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta Beşiktaş'a konuk olacak.

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 29 maça çıkan Galatasaray, bunlardan 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 70 puanla 1. sırada yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.