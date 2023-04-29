Galatasaray, Beşiktaş derbisine hazır

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta Beşiktaş'a konuk olacak.

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 29 maça çıkan Galatasaray, bunlardan 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 70 puanla 1. sırada yer aldı.