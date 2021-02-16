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Spor

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin saati ve yeri değişti

Kadınlar basketbolda yarın oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş HDI Sigorta maçının saati ve yerinde değişikliğe gidildi.

AA16 Şubat 2021 Salı 17:15 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 17:15
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında yarın saat 17.15'te Güngören Spor Salonu'nda oynanması planlanan Galatasaray-Beşiktaş HDI Sigorta karşılaşmasının saati ve yeri değiştirildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Herbalife Nutrition KBSL 20. haftasında evimizde oynayacağımız Beşiktaş HDI Sigorta müsabakası, Güngören Spor Salonu'nda süren tadilat çalışmaları sebebiyle Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, karşılaşmanın başlangıç saatinin 18.30 olarak güncellendiği belirtildi.

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