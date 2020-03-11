11 Mart 2020 Çarşamba 11:00 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 11:00

Galatasaray Beşiktaş maçı seyircisiz mi oynanacak? Galatasaray Beşiktaş maçı corona virüsü sebebiyle seyircisiz mi oynanır? gibi soruların yanıtları tüm taraftarlar tarafından merak ediliyor. Süper Lig 26. haftada dev derbiye ev sahipliği yapacak. Corona virüsü nedeniyle tüm dünyada spor müsabakalarında önlemler alınıyor. A Milli Futbol Takımımızın Slovenya ve Avusturya hazırlık maçları koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak. Tüm bu açıklamalar bu haftaki derbinin nasıl olacağına dair araştırmaları hızlandırdı. İşte tüm merak edilenler..

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI CORONA VİRÜSÜ SEBEBİYLE SEYİRCİSİZ Mİ OYNANIR?

Corona virüsü nedeniyle tüm dünyada spor müsabakalarında önlemler alınıyor. Galatasaray Beşiktaş maçının seyircisiz oynanıp oynanmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi.

MİLLİ MAÇLAR SEYİRCİSİZ OYNANACAK

A Milli Takım 27 Mart'ta Slovenya, 30 Mart'ta ise Avusturya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs nedeniyle oynanacak bu hazırlık maçlarına seyirci alınmayacağı duyuruldu.

İki karşılaşma da TRT ekranlarından naklen yayınlanacak.

SLOVAKYA-İRLANDA CUMHURİYETİ MAÇI SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri play-off turunda Slovakya ile İrlanda Cumhuriyeti arasında 26 Mart'ta yapılacak karşılaşma, seyircisiz oynanacak.

İrlanda Cumhuriyeti Futbol Federasyonunun açıklamasında, milli takımlarının 26 Mart'ta Slovakya'ya konuk olacağı müsabakanın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle seyircisiz oynanmasına karar verildiği belirtildi.

BARCELONA - NAPOLİ MAÇI SEYİRCİSİZ OYNANACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Barcelona ile Napoli arasında oynanacak karşılaşmanın koronavirüs tehdidi sebebiyle seyircisiz oynanacağı açıklandı.

Korona virüsü, dünya genelinde spor karşılaşmalarını etkilemeye devam ediyor. Bu bağlamda virüs sebebiyle UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında oynanacak Barcelona- Napoli karşılaşmasının seyircisiz yapılacağı duyuruldu.

BAKAN KASAPOĞLU AÇIKLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu açıklama yaptı. Bakan Kasapoğlu, 'Uluslararası gençlik faaliyetleri ertelendi. Mart ve Nisan'daki 80'den fazla etkinlik ertelendi. Lig maçların ertelenmesi gibi bir durum söz konusu değil' dedi.