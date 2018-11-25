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Galatasaray, Beşiktaş Sompo Japan'ı deplasmanda 74-72 mağlup etti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı 74-72 mağlup etti.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan ile karşı karşıya geldi. Son çeyreği büyük çekişmeye sahne olan maçta Galatasaray, Beşiktaş Sompo Japan'ı 74-72 mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray, bu sonuçla Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki 3. galibiyetine ulaştı.

Beşiktaş Sompo Japan ise bu sonuçla ligdeki 4. yenilgisini aldı.

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