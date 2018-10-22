Galatasaray Bilyoner ile sponsorluk anlaşmasına vardı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Bilyoner ile imzalanan sponsorluk anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Mustafa Cengiz, önceki anlaşmaya göre Galatasaray'ın 8 kat daha fazla kazanacağını söyledi.

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları...

''Galatasaray, Bilyoner ile sponsorluk anlaşması imzalıyor; Daha önce yaptığımız anlaşmanın tam 8 katı ve bahis şirketleri ile yapılan anlaşmanın en yüksek anlaşması. 8 milyon TL'lik rakam Galatasaray için çok değerli. Ana sponsorumuz NEF'ten sonraki Bilyoner en büyük sponsorluk anlaşmamız. Yaptığımız anlaşmamız 3 yıllık. 1. yıl 8, 2. yıl 9 ve 3. yıl da 10 milyon TL'lik toplam 27 milyon TL'lik bir anlaşma. Misli.com'a da çok teşekkür ederiz, bizden 1 milyon TL talep hakkı olmalarına rağmen bizden çok daha düşük bir rakama sözleşmeyi fesh ettiler.''

Bilyoner Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay ise anlaşma hakkında, "En kapsamlı sponsorluk anlaşması yapmak için bir araya geldik. Bilyoner, Galatasaray'a hem futbol hem de basketbolda ana sponsor oldu. 27 milyon TL'lik bir anlaşmamız var. Amacımız Türk sporuna katkı sağlamak ve tüm sporseverleri bu işbirliğini desteklemeye davet ediyoruz. Yakın bir tarihte Türk sporuna katkı sağlamak için bir anlaşmamızı daha açıklayacağız" ifadelerini kullandı.