İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2024 Çarşamba / 23 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray bir gurbetçinin daha peşine düştü!
Spor

Galatasaray bir gurbetçinin daha peşine düştü!

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, Milton Keynes Dons'ta kiralık olarak forma giyen gurbet genç Emre Tezgel'i gözüne kestirdi.

Takvim1 Mayıs 2024 Çarşamba 15:37 - Güncelleme:
Galatasaray bir gurbetçinin daha peşine düştü!
ABONE OL

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, gurbetçi oyuncuları da yakından takip ediyor.

Sarı Kırmızılı takımın scout ekiplerinin detaylı araştırmaları sonucunda bonservisi Stoke City'de bulunan, Milton Keynes Dons'ta kiralık olarak forma giyen Emre Tezgel'i yakın markaja aldıkları öğrenildi.

18 yaşındaki forvetin sezon sonuna kadar izleneceği ve olumlu bir rapor gelmesi halinde de lig sonunda harekete geçileceği gelen haberler arasında.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon 22 maça çıkan gen ç golcü bu süreçte 7 gol, 4 asiste imza attı. Tezgel'in Stoke City ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.