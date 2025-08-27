Galatasaray, savunmaya çok önemli bir takviye yaptı. Sarı-Kırmızılılar, Monaco'da forma giyen 24 yaşındaki Fildişili stoper Wilfried Singo'nun transferini tamamlıyor.

Sarı-kırmızılılar, Wilfried Singo ile 4+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Dinamik yapısı ve fizik gücüyle öne çıkan savunmacı, Avrupa futbolunda dikkat çeken genç stoperler arasında gösteriliyor.