27 Ağustos 2025 Çarşamba
Spor

Galatasaray bir transferi daha bitiriyor! Wilfried Singo ile anlaşma sağlandı

Savunmaya takviye yapmak isteyen Galatasaray'dan önemli bir hamle geldi. Sarı kırmızılı ekip, Monaco forması giyen 24 yaşındaki genç stoper Wilfried Singo ile anlaşma sağladı.

27 Ağustos 2025 Çarşamba 15:33
Galatasaray bir transferi daha bitiriyor! Wilfried Singo ile anlaşma sağlandı
Galatasaray, savunmaya çok önemli bir takviye yaptı. Sarı-Kırmızılılar, Monaco'da forma giyen 24 yaşındaki Fildişili stoper Wilfried Singo'nun transferini tamamlıyor.

Sarı-kırmızılılar, Wilfried Singo ile 4+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Dinamik yapısı ve fizik gücüyle öne çıkan savunmacı, Avrupa futbolunda dikkat çeken genç stoperler arasında gösteriliyor.

