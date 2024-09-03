Galatasaray, İtalyan ekibi Napoli'nin Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Tarihi transferin perde arkasında ise şu detaylar bulunuyor: İtalya Serie A ekibi, Suudi Arabistan'a transferi gerçekleşmeyince 25 yaşındaki Nijeryalı forveti kadro dışı bıraktı... Avrupa'da transfer dönemi kapanınca Napoli yetkilileri, kiralama önerisi ile Galatasaray'ın kapısını çaldı. Sarı kırmızılı yönetim, 'Osimhen'in 11 milyon euroluk maaşının bir kısmını öderiz' şartı kabul edilince özel bir uçakla İtalya'ya hareket etti.

OKAN BURUK DA İTALYA'YA GİTTİ

Özel uçakta Galatasaray kulübünün transfer sorumluları İbrahim Hatipoğlu, Cenk Ergün ve Teknik Direktör Okan Buruk da yer aldı. Hem İtalyan ekibi Napoli hem de Victor Osimhen ile yapılan görüşmelerde 1 yıllık kiralama konusunda anlaşma sağlandı. Yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor. Sağlık kontrollerinden sonra imzaların atılması bekleniyor. Osimhen, geçen sezon oynadığı 32 maçta 2 bin 746 dakika sahada kaldı ve bu süre içinde 17 gol atıp 4 asist yaptı. 2022-2023 sezonunda ise Osimhen, 39 müsabakada 31 gol attı ve 5 asist yaptı.

EN PAHALI FORVET LİSTESİNDE

Victor Osimhen'in kadroya katılmasıyla birlikte Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyun sistemini değiştirecek. 3-5-2 sistemine geçiş yapacak olan Buruk, ileri uçta Mauro Icardi ve Osimhen'e şans verecek. Yüksek performansıyla dikkat çeken golcü oyuncu, dünyanın en değerli forvetleri sıralamasında 4. sırada bulunuyor. 100 milyon euroluk Osimhen, Erling Haaland (180 milyon euro), Kylian Mbappe (180 milyon euro) ve Lautaro Martinez (110 milyon euro) gibi isimleri takip ediyor. Öte yandan sarı kırmızılı taraftarlar, Galatasaray Store'larda formaların arkasına Osimhen ismini yazdırmaya başladı.

ARİAS VE KOSTİC SIRADA

Sol kanat konusunda Juventus'un 31 yaşındaki Sırp oyuncusu Filip Kostic ön planda. İtalyan ekibine 4 milyon euroluk teklif yapıldı ve Kostic'in yıllık 3 milyon euro alması planlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Fluminense'den 26'lık sağ kanat Jhon Arias ile de anlaşma aşamasına geldi. Orta saha için ise bonservisi elinde olan Rabiot ve Juventus'tan 26 yaşındaki İngiliz oyuncu Weston McKennie değerlendiriliyor. Stoper konusunda Lens'ten Kevin Danso ve bonservisi elinde olan Hummels listenin başında yer alıyor