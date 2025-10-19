İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ekim 2025 Pazar / 27 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0187
  • EURO
    49,08
  • ALTIN
    5727.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, Bodo/Glimt maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Galatasaray, Bodo/Glimt maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında evinde Norveç ekibi Bodo/Glimt ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

IHA19 Ekim 2025 Pazar 17:59 - Güncelleme:
Galatasaray, Bodo/Glimt maçı hazırlıklarına başladı
ABONE OL

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında evinde Norveç ekibi Bodo/Glimt ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, koşu, orta-şut ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Okan Buruk'un doğum günü kutlandı

Öte yandan bugün doğum günü olan Okan Buruk için sürpriz kutlama yapıldı. Tesislerde yapılan kutlamaya Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, futbolcular ve teknik ekip katıldı. Kutlamada Özbek de Buruk için bir konuşma gerçekleştirdi. Okan Buruk daha sonra kendisi için hazırlanan doğum günü pastası kesti ve tebrikleri kabul etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.