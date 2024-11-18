İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Kasım 2024 Pazartesi / 17 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,5366
  • EURO
    36,4247
  • ALTIN
    2876.91
  • BIST100
    9367.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Galatasaray, Bodrum FK mesaisinde

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak Galatasaray maçın hazırlıklarına devam etti.

AA18 Kasım 2024 Pazartesi 15:08 - Güncelleme:
Galatasaray, Bodrum FK mesaisinde
ABONE OL

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayıp iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Yarını izinli geçirecek Galatasaray, 20 Kasım Çarşamba günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.