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Spor

Galatasaray bombayı patlatıyor! Dünya yıldızı Süper Lig'e geliyor

Şampiyonluğa çok yakın olan Galatasaray bir yandan transfer çalışmalarına da hız vermiş durumunda. Son yıllarda yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren sarı kırmızılı ekip dünyaca ünlü stoper Raphael Varane ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Akşam19 Mayıs 2024 Pazar 13:24 - Güncelleme:
Galatasaray bombayı patlatıyor! Dünya yıldızı Süper Lig'e geliyor
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Galatasaray'da yaz transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala hareketlilik de başladı. Sarı kırmızılılar yeni sezonda yine iddialı isimleri kadrosuna katma peşinde.

Cimbom özellikle Avrupa'da sözleşmesi sona erecek olan oyuncuları yakın takipteydi. Sarı kırmızılıların, dünyaca ünlü futbolcunun transferini bitirmeye çok yaklaştığı kaydedildi.

Yönetim ayrıca bu transferle birlikte Avrupa'da da ses getirecek bir hamleye imza atmış olacak.

RAPHAEL VARANE TRANSFERİNDE MUTLU SON!

Uzun süredir transferde adı geçen isimlerden biri olan Raphael Varane için beklenen gelişme yaşandı.

Sezon sonunda İngiltere'den ayrılacak olan yıldız futbolcunun yeni durağı Galatasaray oldu.

Akşam'ın haberine göre sarı kırmızılı ekip, Suudi kulüpleri ve Fransa Ligue 1 ekiplerini geride bırakarak bonservisini elinde bulunduran başarılı stoperi ikna etmeyi başardı.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK!

Galatasaray'ın özellikle gelecek sezon katılacağı Şampiyonlar Ligi kozunu kullanarak oyuncuyla anlaştığı belirtildi.

Sezonun sona ermesiyle birlikte taraflar arasında 3 yıllık mukavele imzalanması bekleniyor.

İNGİLTERE MACERASI

Kariyerinde Real Madrid formasıyla çok büyük başarılara imza atan Raphael Varane için İngiltere macerası umduğu gibi gitmemişti. 31 yaşındaki Fransız savunmacı, bu sezon Manchester United formasıyla 30 maçta top koşturdu. Deneyimli stoper bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Kariyerinde birçok kupa kazanan Varane'ın güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

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