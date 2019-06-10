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Galatasaray bombayı patlattı! Dünya yıldızı ile görüşmeler başladı

Galatasaray, Manchester United ile sözleşmesi sona eren Juan Mata için resmi temaslara başladı.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde de iddialı bir kadro kurmak için temaslarını sıklaştırdı. Bir yandan gelecek vaadeden diğer yandan da tecrübesi yüksek kaliteli isimler ile temaslar kuran Galatasaray Yönetimi, Ryan Babel ve Şener Özbayraklı'nın ardından brir hamle daha yaptı.

Manchester United ile olan sözleşmesi sona eren ve farklı bir kariyer planlaması yapacağını açıklayan Juan Mata ile görüşmelere başlayan sarı-kırmızılı yönetim, 31 yaşındaki İspanyol futbolcuya 3 yıllık teklif sundu.

Manchester United'dan yılda 6 milyon euro kazanan Juan Mata'ya 4 milyon euro garanti ücret öneren sarı-kırmızılı yönetim, İspanyol futbolcunun talep ettiği imza parasını ortadan kaldırmaya çalışıyor. İspanya'dan eski kulübü Valencia'dan da resmi teklif alan Juan Mata, kariyerine Şampiyonlar Ligi'nde devam eden bir kulüpte devam etmek istiyor.

(Sporx)

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