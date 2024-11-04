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Spor

Galatasaray bonservisini belirledi! İşte Mauro Icardi'nin sürpriz talibi

Galatasaray'a geldiği günden bu yana birçok dünya devinin radarında olan Arjantin yıldız Mauro Icardi'ye bir takım daha talip oldu. Arjantin basınında yer alan habere göre 31 yaşındaki deneyimli golcü için Galatasaray kapıyı en az 15 milyon dolarlık bir teklif ile aralayabilir. İşte detaylar...

4 Kasım 2024 Pazartesi 14:50 - Güncelleme:
Galatasaray bonservisini belirledi! İşte Mauro Icardi'nin sürpriz talibi
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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin adı ülkesi Arjantin'de başka takımlarla anılmaya devam ediyor.

Arjantin basınında çıkan son haberlere göre, Icardi'ye River Plate'in yanı sıra Meksika ekiplerinden Rayados Monterrey de talip oldu.

Haberde, Mauro Icardi'nin Galatasaray ile 2026'ya kadar sözleşmesi olduğu ve deneyimli golcüye talip olan takımların hatırı sayılır bir meblağı gözden çıkarması gerektiği belirtildi.

Icardi'nin satışına onay vermek için Galatasaray'ın en az 15 milyon dolarlık bir teklife olumlu dönüş yapabileceği aktarıldı.

GALATASARAY KARİYERİ

Mauro Icardi, Galatasaray kariyerinde 86 maçta forma giydi. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 61 gol ve 22 asistlik skor katkısı verdi.

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