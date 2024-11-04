Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin adı ülkesi Arjantin'de başka takımlarla anılmaya devam ediyor.

Arjantin basınında çıkan son haberlere göre, Icardi'ye River Plate'in yanı sıra Meksika ekiplerinden Rayados Monterrey de talip oldu.

Haberde, Mauro Icardi'nin Galatasaray ile 2026'ya kadar sözleşmesi olduğu ve deneyimli golcüye talip olan takımların hatırı sayılır bir meblağı gözden çıkarması gerektiği belirtildi.

Icardi'nin satışına onay vermek için Galatasaray'ın en az 15 milyon dolarlık bir teklife olumlu dönüş yapabileceği aktarıldı.

GALATASARAY KARİYERİ

Mauro Icardi, Galatasaray kariyerinde 86 maçta forma giydi. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 61 gol ve 22 asistlik skor katkısı verdi.