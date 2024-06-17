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Spor

Galatasaray bonservisini belirledi! Nicolo Zaniolo için dev rakam

Nicolo Zaniolo için transferde sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, transferde birçok takımın takibinde olan yıldız oyuncu Nicolo Zaniolo'nun bonservisini belirledi. İşte detaylar...

17 Haziran 2024 Pazartesi 11:07 - Güncelleme:
Galatasaray bonservisini belirledi! Nicolo Zaniolo için dev rakam
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Yeni sezon için kadro planlama çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun akıbeti merak konusu.

Ayak tarak kemiğindeki mikro kırık nedeniyle EURO 2024'ü kaçıran futbolcunun sezon öncesi hazırlıklarına yetişeceği belirtildi.

Villarreal, Atalanta ve Fiorentina'nın ilgilendiği Nicolo Zaniolo'nun satışından Galatasaray'ın beklediği gelir de belli oldu.

GALATASARAY'IN BEKLEDİĞİ RAKAM BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki futbolcunun transferinden 20 milyon euroluk gelir bekliyor.

Galatasaray bu rakama Zaniolo'yu satması durumunda gelirin yüzde 20'sini Roma'ya verecek.

Zaniolo'nun 20 milyon euroya satılması durumunda Roma'nın kasasına 1 milyon euro girecek.

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