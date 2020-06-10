Galatasaray, Bordeaux'dan Samuel Kalu'yu transfer etmeye yakın

10 Haziran 2020 Çarşamba 21:01 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 21:01

Galatasaray, Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux forması giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Samuel Kalu'yu transfer etmeye çok yakın olduğu iddia edildi.

Ajansspor'un haberine göre; Sarı-Kırmızılı takımın, Bordeaux forması giyen Samuel Kalu ile görüştüğü ve anlaşmanın bitmek üzere olduğu bildirildi.

ANLAŞMA YAKIN



Haberde, 22 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı ve anlaşmayı kabul etmeye yakın olduğu belirtildi.

Sarı-Kırmızılı takım ve Fransız yetkililerin transfer için bir araya geldiği ve görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

Bu sezon 22 maçta sahaya çıkan Kalu; 1 gol ve 2 asist ile oynadı. Nijeryalı oyuncu sakatlığı nedeniyle 8 karşılaşmada forma giyemedi.