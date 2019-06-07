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Galatasaray Brahimi'den haber bekliyor

FFP anlaşması nedeniyle bonservissiz oyunculara da ağırlık veren Sarı-Kırmızılılar, Yacine Brahimi’ye teklifini sunup beklemeye geçti.

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ÜST üste ikinci kez şampiyon olan ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde başarı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarına Terim’in raporları doğrultusunda devam ediyor. UEFA ile yaptığı FFP anlaşmasına göre sattığı kadar alabilecek olan Sarı-Kırmızılılar, bonservisi elinde olan oyunculara da yönelirken, adı Fenerbahçe’yle de anılan Yacine Brahimi için kontak kurdu. Ortadaki en büyük sorun ise oyuncunun istediği imza parası...
 
İMZA PARASI VERMEYECEK
 
Sarı-Kırmızılı idareciler, 5 milyon euro imza parası, 4 milyon euro garanti ücretle 4 yıllık sözleşme isteyen Brahimi’nin taleplerini yüksek buldu. Brahimi, vatandaşı Sofiane Feghouli’den daha az ücrete imza atmak istemiyor. Galatasaray, Porto ile olan sözleşmesi sona eren Cezayirli futbolcu Yacine Brahime’ye 4 yıl için 16 milyon euro teklif etti. Cim-Bom, imza parası verilmeyeceğini 29 yaşındaki orta saha oyuncusuna iletti. Brahimi, Afrika Kupası’ndan sonra kararını Galatasaray’a bildirecek.
 
Akşam
 
 

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