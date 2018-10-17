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Galatasaray, Brescia'yı son çeyrekte yıktı

7DAYS EuroCup A Grubu 3. hafta maçında Galatasaray, sahasında Germani Brescia'yı 84-74 mağlup ederek karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

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7DAYS EuroCup'taki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu 3. hafta maçında sahasında Germani Brescia'yı konuk etti.

Sarı-Kırmızılılar, rakibini son çeyrekteki oyunuyla 84-74 mağlup ederek gruptaki 2. galibiyetini elde etti. Konuk Brescia ise üçüncü haftayı da mağlubiyetle tamamladı.

Galatasaray, karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-21 önde geçerken, devre arasına Brescia 44-40 önde gitti.

Üçüncü çeyreği 65-62 geride tamamlayan Galatasaray, karşılaşmanın son çeyreğinde savunmada kemerleri sıktı ve 15 sayı yiyerek maçtan 84-76'lık galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'da Göksenin Köksal 21 sayıyla Galatasaray'ın en skorer oyuncusu oldu.

İŞTE KARŞILAŞMANIN ÖZET GÖRÜNTÜLERİ

Galatasaray'ın yer aldığı A Grubu'nda dün 2 karşılaşma daha oynandı. Turnuvanın en büyük favorileri arasında gösterilen Kızılyıldız evinde BC Andorra'yı 85-79 mağlup ederken, Fransız temsilcisi AS Monaco, ratiopharm Ulm takımını deplasmanda 75-65 mağlup etti.

KIZILYILDIZ - BC ANDORRA MAÇININ ÖZET GÖRÜNTÜLERİ

RATİOPHARM ULM - AS MONACO KARŞILAŞMANIN ÖZET GÖRÜNTÜLERİ

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