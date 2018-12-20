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Galatasaray Bruma için masaya oturdu

Devre arasında sürpriz transferler yapmaya hazırlanan Galatasaray'ın, eski futbolcusu Bruma için Leipzig'in kapısını çalacağı öğrenildi.

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Devre arasında sürpriz transferler yapmaya hazırlanan Galatasaray'ın, eski futbolcusunu kiralamak için harekete geçtiği iddia edildi. Takvim'in haberine göre; sarı kırmızılıların Almanya'nın Leipzig kulubüne sattığı Portekizli futbolcu Bruma'yı kiralamak için teklifte bulunduğu ileri sürüldü. Hem menajerinin hem de genç yıldızın sarı-kırmızılı takıma dönmek istediği için Leipzig'in de kiralama opsiyonuna yeşil ışık yaktığı bildirildi. 

Kulübüne 'Beni G.Saray'a gönderin' diyen Bruma'nın kararlı tutumu nedeniyle Leipzig'in elini kolunun bağlandığı belirtildi. 15. hafta sonunda Bruma 1 maçta 90 dakika oynadı. 2 maçta kadroya giremedi. 5 maçta ise kulübeden çıkamadı. Fatih Terim'in sarı kırmızılı kulübe aldırdığı Bruma, 2017 yazında Galatasaray'dan Leipzig'e 13 milyon Euro bonservis ve çeşitli bonuslarla transfer olmuştu.

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