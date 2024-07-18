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Spor

Galatasaray bu akşam üçüncü hazırlık maçına çıkıyor

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlık maçlarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, 3. hazırlık mücadelesinde bu akşam Slovak temsilcisi Trencin ile karşı karşıya gelecek. İşte detaylar...

18 Temmuz 2024 Perşembe 10:27 - Güncelleme:
Galatasaray bu akşam üçüncü hazırlık maçına çıkıyor
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Galatasaray, sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Linz kenti yakınlarında kamp yapan son şampiyon, bu akşam üçüncü hazırlık maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılar, saat 20.30'da Slovak takımı Trencin ile karşı karşıya gelecek. Bu heyecanlı mücadele, sadece D-Smart ve D-Smart GO'da canlı olarak yayınlanacak.

İKİ MAĞLUBİYET ALDI

Yeni sezonun ilk hazırlık maçında ev sahibi LASK Linz'e 3-2 mağlup olan Aslan, Pazartesi günü de Bundesliga 2 takımlarından Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi. Düsseldorf maçı sonrasında D-Smart'a özel açıklamalar yapan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Böyle sonuçlara alışık değiliz. Bize yakışmayacak bir sonuç, üzüldük." değerlendirmesinde bulundu.

MORAL BULMAK İSTİYOR

Hazırlık maçlarına tatsız başlayan sarı-kırmızıların, Avusturya'daki 3'üncü rakibi, Slovakya ekiplerinden Trencin olacak. Son şampiyon, hazırlık karşılaşması da olsa rakibini yenerek moral bulmak istiyor. Galatasaray-Trencin karşılaşması, bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Raiffeisen Arena'daki mücadelede sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmayacak.

KAMPA ÖZEL 5 SAATLİK CANLI YAYIN

Saat 19.00'da "Maça Doğru" programıyla başlayacak özel yayında Aykut Aydın, Cem Yılmaz ve Semih Sezerli izleyicileri maça hazırlarken, Damla Uğurtürk ve Serhan Türk Avusturya'daki Raiffeisen Arena'dan canlı bağlantılar ve özel röportajlarla maç öncesi son durumu aktaracak. Saat 20.30'da başlayacak Galatasaray – Trencin maçını ise Berke Kosova anlatacak, Orhan Uluca yorumlayacak. "Maçın Ardından" programında da Galatasaray'ın mücadelesi ve kamp etabı değerlendirilecek.

İKİ İTALYAN RAKİP

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Trencin müsabakasından sonra 2 hazırlık maçı daha yaparak Avusturya'daki ilk etap kamp programını tamamlayacak. Son şampiyon, İtalya Serie A takımlarından Lecce ve Parma ile karşılaşacak.

CİMBOM'UN KAMP KADROSU

Galatasaray kamp kadrosunda Düsseldorf maçındaki golleri kaydeden Kerem Demirbay ve Dries Mertens'in yanı sıra şu oyuncular bulunuyor:

Fernando Muslera, Mathias Ross, Eyüp Aydın, Mauro Icardi, Batuhan Şen, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Işık Kaan Arslan, Emin Bayram, Michy Batshuayi, Siraçhan Nas, Taylan Antalyalı, Jankat Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Baran Aksaka, Eren Aydın, Kadir Subaşı, Berat Luş, Yalın Dilek, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Berk Balaban.

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