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Galatasaray bu ayın sonuna kadar 24 milyon euro bulması lazım

Galatasaray bu yıl sonu ve 2019’un ilk ayında tüm ödemelerini gerçekleştirmek için kaynak arayışını sürdürüyor. UEFA’nın kıskacında olan Sarı-Kırmızılılar’ın bankalarla kredi görüşmesi yaptığı belirtiliyor.

  • StarSpor
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2018’İN son günleri ve 2019’un ilk günleri mali yönden sıkıntı yaşayacak olan Sarı-Kırmızılılar tedbir alabilmek için yoğun bir çaba içerisinde görünüyor. Futbolcuların kesinleşmiş borçlarını 31 Aralık’a kadar ödeyecek olan Galatasaray yönetimi, transfer taksitleri, personel giderleri ve diğer borçlar için 24 milyon euro bulmak zorunda... Finansal Fair Play kriterlerine takılmamak ve UEFA karşısında boyun bükmemek için son derece hassas davranan Sarı-Kırmızılı kulübün Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimi paranın nasıl bulunacağına dair çalışırken, bankalarla kredi görüşmelerinin sürdüğü belirtildi.

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