Galatasaray, Burak Yılmaz ile prensip anlaşmasına vardı

Devre arasında kadroya 2 forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da ilk hedef Burak Yılmaz oldu. Sarı-Kırmızılılar, Trabzonspor'la yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Burak Yılmaz'la söz kesti.

Fatih Terim ikna etti

Teknik Direktör Fatih Terim'in Burak Yılmaz'ı bizzat arayarak Galatasaray'a gelmeye ikna ettiği daha sonra Abdurrahim Albayrak'ın devreye girerek menajeriyle prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Golcü oyuncuya ödenecek yıllık ücret konusunda anlaşma sağlanırken Trabzonspor'un Galatasaray'dan nasıl bir rakam talep edeceği henüz belli değil. Bordo-Mavililler, Burak Yılmaz'ı Çin ekibi Beijing Guoan'dan transfer ederken 4 milyon avro bonservis ücreti ödemişti.

(Haber 7)