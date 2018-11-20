Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray, Burak Yılmaz ile prensip anlaşmasına vardı

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz, Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Devre arasında kadroya 2 forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da ilk hedef Burak Yılmaz oldu. Sarı-Kırmızılılar, Trabzonspor'la yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Burak Yılmaz'la söz kesti.

Fatih Terim ikna etti

Teknik Direktör Fatih Terim'in Burak Yılmaz'ı bizzat arayarak Galatasaray'a gelmeye ikna ettiği daha sonra Abdurrahim Albayrak'ın devreye girerek menajeriyle prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Golcü oyuncuya ödenecek yıllık ücret konusunda anlaşma sağlanırken Trabzonspor'un Galatasaray'dan nasıl bir rakam talep edeceği henüz belli değil. Bordo-Mavililler, Burak Yılmaz'ı Çin ekibi Beijing Guoan'dan transfer ederken 4 milyon avro bonservis ücreti ödemişti.

(Haber 7)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Brezilyalı pilot, Mekke semalarında uçarken Müslüman oldu

Brezilyalı pilot, Mekke semalarında uçarken Müslüman oldu

Hayalet uçak Suriye'de görüntülendi

Hayalet uçak Suriye'de görüntülendi

Türkiye'nin en yüksek barajı projesinde sona geliniyor

Türkiye'nin en yüksek barajı projesinde sona geliniyor

Apple'dan iPhone'lar için WhatsApp kararı

Apple'dan iPhone'lar için WhatsApp kararı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA