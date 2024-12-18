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Spor

Galatasaray, Bursaspor'un eski forveti Michael Young'ı transfer etti

Galatasaray, bir dönem Bursaspor'da oynamış olan ABD'li uzun forvet Michael Young'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

AA18 Aralık 2024 Çarşamba 14:07 - Güncelleme:
Galatasaray, Bursaspor'un eski forveti Michael Young'ı transfer etti
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li uzun forvet Michael Young'ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Türkiye'de Bursaspor forması giyen 30 yaşındaki ABD'li oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaşıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Tecrübeli oyuncu Michael Young'a 'Sar-kırmızılı renklerimize hoş geldin' diyor, parçalı forması ile başarılarla dolu bir yıl diliyoruz." denildi.

Michael Young, geçen sezon Bursaspor formasıyla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 29 maçta 13,1 sayı, 5,9 ribaunt, 3,1 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Şampiyonlar Ligi'nde de 6 maçta forma giyen Young, 9,8 sayı, 5,8 ribaunt, 1,7 asist ortalamalarıyla performans sergiledi.

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