Galatasaray, bu sezon büyük maçlarda bir türlü iyi sonuçlar alamıyor.

G.Saray, hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı önemli karşılaşmalarda galibiyet alamadı, gol de atamadı. Cimbom, ligde F.Bahçe, Beşiktaş ve Başakşehir mücadelelerinde gol sevinci yaşayamadı. Kanarya ile berabere kalıp, diğer iki rakibine kaybetti.

Avrupa'da ise hüsran daha da büyük oldu. G.Saray, Devler Ligi'nde çıktığı 4 maçtan galibiyet çıkaramadı. Tıpkı Süper Lig'deki büyük maçlar gibi yine rakip ağları havalandıramadı.

Kısaca Aslan'ın büyük karşılaşmalarda aldığı kötü sonuçlar sezon başından beri aynı şekilde devam ediyor.

G.Saray-F.Bahçe 0-0

Beşiktaş-G.Saray 1-0

G.Saray-Başakşehir 0-1

Brugge-G.Saray 0-0

G.Saray-PSG 0-1

G.Saray-Real Madrid 0-1

Real Madrid-G.Saray 6-0