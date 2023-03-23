Galatasaray Çağdaş Faktoring, Avrupa Kupası'nda finale yükseldi

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final rövanşında İtalya ekibi Umana Reyer'e 69-60 yenilmesine rağmen ilk maçın avantajıyla finale yükseldi.

Venedik'teki Taliercio Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 13-12 önde kapatan ev sahibi ekip, devre arasına da 32-23 üstün gitti.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ikinci yarıda daha etkili hücum etse de üçüncü çeyreği 50-45 önde tamamlayan Umana Reyer, mücadeleden 69-60 galip ayrıldı.

Rövanşta 9 sayı farkla mağlup olan sarı-kırmızılılar, 74-49 kazandığı ilk maçtaki 25 sayılık avantajla adını finale yazdırdı. Galatasaray Çağdaş Faktoring, şampiyon olduğu 2008-2009 ve 2017-2018 sezonlarının ardından turnuva tarihinde üçüncü kez finale kalmayı başardı.

Sarı-kırmızılı takımın rakibi, Fransa temsilcileri Villeneuve-d'Ascq ile LDLC ASVEL arasındaki yarı final eşleşmesinin galibi olacak. Final karşılaşmaları 5 ve 12 Nisan'da oynanacak.