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Spor

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Avrupa Kupası'nda rövanş maçına çıkıyor

FIBA Avrupa Kupası finali rövanş maçında Galaatsaray Çağdaş Faktoring, Fransa temsilcisi LDLC ASVEL ekibini konuk edecek.

AA11 Nisan 2023 Salı 12:01 - Güncelleme:
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Avrupa Kupası'nda rövanş maçına çıkıyor
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası finali rövanş maçında yarın Fransa'nın LDLC ASVEL ekibini konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Fransa'da oynanan ilk maçta rakibine 39 sayılık farkla 95-56 yenilen sarı-kırmızılıların kupaya uzanması için en az 40 sayılık farkla galip gelmesi gerekiyor.

Avrupa Kupası'nda normal sezonda yer aldığı grubunu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, daha sonra play-off turunda Macaristan'ın UNI Györ, son 16 turunda Fransa'nın BLMA, çeyrek finalde İspanya'nın Cadi La Seu, yarı finalde de İtalya'nın Umana Reyer ekibini eleyerek finale yükseldi.

LDLC ASVEL ise normal sezondaki grubunu 4 galibiyet ve 2 yenilgiyle ikinci sırada tamamladıktan sonra play-off turunda Polonya'dan Arka Gdynia, son 16 turunda Romanya'dan Sepsi-SIC, çeyrek finalde Fransa'dan Angers ve yarı finalde aynı ülkeden Villeneuve d'Ascq LM'yi geçerek finale çıktı.

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