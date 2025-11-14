İSTANBUL 17°C / 7°C
Spor

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Ekrem Memnun ile yollarını ayırdı

Galatasaray Çağdaş Faktoring, başantrenör Ekrem Memnun ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

14 Kasım 2025 Cuma 23:27
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Ekrem Memnun ile yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kadın basketbol takımının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray Çağdaş Faktoring'de başantrenörümüz Ekrem Memnun ile yollarımız karşılıklı anlaşmayla ayrılmıştır. Sayın Ekrem Memnun'a şimdiye kadar vermiş olduğu emeklerden ötürü teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

