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Spor

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Eurocup'a çeyrek finalde veda etti!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroCup Women Çeyrek Final ikinci maçında Spar Girona ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar, mücadeleyi 83-81 kaybetti. İlk maçı da 77-64 kaybeden Galatasaray turnuvaya veda etti.

29 Şubat 2024 Perşembe 22:26 - Güncelleme:
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Eurocup'a çeyrek finalde veda etti!
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Kadınlar FIBA Avrupa Kupası çeyrek finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring, ilk maçta 77-64 yenildiği İspanya ekibi Spar Girona'ya rövanşta 83-81 mağlup oldu ve turnuvadan elendi.

Basketbol: Kadınlar FIBA Avrupa Kupası

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Vladimir Jevtovic (Sırbistan), Nikolaos Tziopanos (Yunanistan), Christian Theis (Almanya)

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Ben Abdelkader 3, Smith 19, Meltem Yıldızhan 12, McCowan 20, Vanloo 13, Büşra Akbaş 5, Hartley 7, İnci Güçlü, Herbet-Harrigan 2

Spar Girona: Bertsch 8, Magarity 19, Mendy 20, Labuckiene 8, Ygueravide 21, Lopez 2, Pena 3, Canella, Etxarri 2

1. Periyot: 23-20

Devre: 38-39

3. Periyot: 55-58

Beş faulle çıkan: 38.40 Vanloo (Galatasaray Çağdaş Faktoring)

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