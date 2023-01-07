Galatasaray Çağdaş Faktoring evinde farklı kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Antalya Toroslar Basketbol'u 79-59 yendi.

Bu sonuçla Galatasaray Çağdaş Faktoring ligde 11. galibiyetini alırken, Antalya Toroslar Basketbol ise sahadan 10. kez yenik ayrıldı.

SALON: Başakşehir

HAKEMLER: Özge Şentürk Bayraktar, Burak Durmuş, Barış Turgut

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Nacickaite 10, Pelin Derya Bilgiç 7, McCowan 13, Meltem Yıldızhan 9, Stevens 20, Prints 12, Miray Balotu, Merve Uygül, Tuğçe Canıtez 8

ANTALYA TOROSLAR BASKETBOL: Hillsman 11, Fitzgerald 18, Wallace 16, Melike Bakırcıoğlu 5, Helin Boybeyi 8, Yağmur Yıldız 1, İlknur Dumlu, Tuğçe Murat, Neslişah Cora

1. PERİYOT: 17-20

DEVRE: 32-32

3. PERİYOT: 54-50